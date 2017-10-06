Новая железнодорожная ветка появится в Хабаровске

Резидент ТОР «Хабаровск» компания «Комплексные Логистические Системы» завершает первый этап реализации инвестпроекта по строительству логистического комплекса. В ближайший месяц введут в эксплуатацию контейнерный терминал и железнодорожную ветку протяженностью 2 км от станции Хабаровск-2. Запланированные инвестиции на реализацию проекта превышают 500 млн рублей.

Терминал, способный ежемесячно принимать 2500 крупнотоннажных 20-футовых контейнеров, и новые железнодорожные пути фактически построены. Также приобретена основная техника, в том числе контейнерные перегрузчики и два тепловоза. Площадка 8000 кв метров забетонирована и готова к приему контейнеров.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, параллельно ведутся работы по II этапу проекта - строятся склады промышленного холодильника, локомотивное депо и гаражные помещения. Планируется приобретение вспомогательной погрузо-разгрузочной техники. Окончание всех работ намечено на 2018 год.

Однако резидент ТОР «Хабаровск» уже практически готов приступить к оказанию услуг по транспортировке контейнерных грузов. «С 2015 года рынок контейнерных перевозок увеличился и наметился дефицит подвижного состава, - поясняет директор ООО «Комплексные Логистические Системы» Леонид Павленко. - За счет собственного железнодорожного пути и тепловозов терминал сможет ежесуточно принимать и отправлять более 70 условных вагонов».

В настоящее время в Хабаровске уже функционируют два крупных контейнерных комплекса. Однако резидент территории опережающего развития планирует превзойти конкурентов по скоростным показателям. Компания будет тратить гораздо меньше времени на доставку и обработку грузов за счет расположения объекта в черте города, близости к железнодорожной станции и наличия собственного подвижного состава. Таким образом, к примеру, если на путь от Москвы до Хабаровска товарняку требуется 11 суток, еще пять может быть потрачено на ожидание выгрузки. Компания «Комплексные Логистические Системы» рассчитывает обрабатывать товарные составы в течение суток.

Помимо этого, резидент готов предлагать клиентам, не имеющим объемных складских помещений и холодильников, как услуги по перевозке и хранению, так и более гибкие условия сотрудничества.