Слёт Российского движения школьников соберёт около 300 активистов Дальнего Востока

7 октября в Хабаровском крае стартует второй слёт Российского движения школьников (РДШ). Форум объединит представителей 65 пилотных школ региона. Местом проведения станет центр внешкольной работы «Созвездие». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

К участию приглашены 300 лидеров и активистов ученического самоуправления, родительских комитетов, специалистов по учебно-воспитательной работе из Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также представителей московского Росдетцентра.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, активистов ждут различные презентации, игры на командообразование. Участники смогут посетить площадки: «Актив РДШ», «Знакомство с РДШ» и «Форум ученического самоуправления».

В рамках слета состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары по темам: «Роль организации ученического самоуправления в современной российской школе», «Проектная деятельность в общеобразовательных организациях», «Проведение выборов в органы ученического самоуправления», «Школьные СМИ» и «Нормативно – правовое регулирование организаций ученического самоуправления».

Также на форуме юные представители общероссийского движения смогут обменяться успешными практиками, определить пути развития органов ученического самоуправления и презентовать свои лучшие проекты в этой сфере.