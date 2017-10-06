Тёплые выходные ждут жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае синоптики прогнозируют теплые выходные. С сегодняшнего дня температура в регионе находится выше нормы на 2-3 градуса.

- Сейчас в крае тепло, но погода остается неустойчивая. В ближайшие дни ожидаем осадки, местами сильные в западной части региона, в основном Верхнебуреинский район. Там в субботу пройдет дождь, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. – Ветер будет дуть юго-западный, 11-16 м/с. В воскресенье сила ветра уменьшится до 13 м/с. С повышением температур, в Хабаровском крае потеплели ночи. 7 октября ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а в воскресенье - 0+7 градусов. Дневные температуры особенно порадуют жителей южных районов. В субботу днем там прогнозируется до 19 тепла. Прохладнее будет на севере – до 13 градусов. В воскресенье воздушная масса поменяется и слегка похолодает – до +12-15 днем.

В Хабаровске в течение выходных может пройти небольшой дождь, хотя, по словам синоптиков, на температуру он никак не повлияет.

- В краевом центре ночью ожидается без осадков, днем в субботу возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Ночью воздух прогреется до 6-8 градусов, а днем ожидается повышение температуры до 16 тепла, - продолжает Галина Брынцева. – В воскресенье в городе также вероятны небольшие осадки. Ветер сохранит юго-западное направление и силу 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах 2-4 градусов тепла, а днем - 11-13 тепла. todaykhv.ru