План основных мероприятий города Хабаровска с 9 по 15 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятийс 9 по 15 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

9 октября

Пресс-конференция с участием начальника управления здравоохранения Т.М. Скорик по вопросу «Об итогах реализации муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья» на 2015-2020 годы» и подведение итогов «Ярмарки здоровья». Управление здравоохранения города, ул. Нагишкина, 7. 16.00.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Игровая программа «Живи интересно и без риска» для детей жилмассива, в рамках месячника, посвященного здоровому образу жизни. Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 13.00-15.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

Мэрия. Заседание штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Малый зал №2. 17.00.

10 октября

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской Думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал, №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30. Выездное заседание комитета по местному самоуправлению в городской ресурсный центр некоммерческих организаций (ул. Ленинградская, 30) с целью изучения материально-технического оснащения Центра, стоящих перед центром задач и перспективы. 11.50.

Центральный район. Прием жителей района в центре по работе с населением. Центра работы с населением «Содружество», ул. Пушкина, 60. 14.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Тропа испытаний» для детей, в рамках месячника, посвященного здоровому образу жизни. Дворовая площадка, пер. Антенный, 3. 10.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

11 октября

Рейд-проверка оргкомитета городского конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах города (Центральный район). Отъезд от ул. Ленинградской, 30. 10.30-12.30. Информация по тел. 40-89-91. Бондаренко Надежда Игоревна.

Кировский район. Встреча с активами ветеранских организаций района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

12 октября

Железнодорожный район. Народный праздник «Рябинкины именины» для жителей микрорайона. Дворовая площадка, ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Прием жителей района по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 16.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная юбилею Центра «Нам 10 лет!». Детско-юношеский центр «Техноспектр», ул. Ломоносова, 2. 15.00. Информация по тел. 58-52-96. Лушникова Наталья Юрьевна.

13 октября

Индустриальный район. Молодежная акция «Твое здоровье – в твоих руках!» с привлечением врача-нарколога краевой клинической психиатрической больницы, инспектора ПДН УМВД России по г. Хабаровску. Хабаровский техникум водного транспорта, ул. Ремесленная, 8. 10.45. Информация по тел. 40-90-36. Козырева Елена Владимировна.

Центральный район. Рейд «Бродяга» по выявлению мест концентрации несовершеннолетних. Городской парк «Динамо». 15.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

Железнодорожный район. Спортивная эстафета «Стадион здоровья». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00-18.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

14 октября

Дружеская российско-китайская встреча жителей города Фуюань и города Хабаровска. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-97-77. Койкова Оксана Валерьевна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Гипертонический криз». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00.

Индустриальный район. Соревнования по волейболу среди учащихся профессиональных училищ. Спортивная площадка, ул. Краснореченская, 145. 10.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Семенцов Илья Сергеевич.

Индустриальный район. Соревнования по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Фурманова, 8. 11.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Семенцов Илья Сергеевич.

Краснофлотский район.

Соревнования по конно-спортивному спорту.

Конно-спортивный клуб «Мустанг», ул. Ясная, 1а. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

<>

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Город, в котором Я живу». Дворовая площадка, ДОС, 51. 17.00. Информация по тел. 8 929 410 59 32. Громова Наталья Андреевна.

15 октября

Краснофлотский район. Соревнования по конно-спортивному спорту. Конно-спортивный клуб «Мустанг», ул. Ясная, 1а. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.