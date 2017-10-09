Систему информационной безопасности внедрят в Хабаровском крае

В крае идут последние приготовления ко II Дальневосточному форуму предпринимателей. Мероприятие под девизом «Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке» пройдет в Хабаровске 12-13 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Ожидается, что Форум объединит более 700 представителей делового сообщества, кредитных организаций, представителей власти и инфраструктур развития предпринимательской сферы.

Как отметили в министерстве экономического развития края, в этом году ожидается существенное расширение географии участников. Помимо представителей власти и бизнеса дальневосточных регионов, ожидаются делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Калуги и Ярославля.

Участников Форума ждет насыщенная программа. Так, в рамках круглого стола «Бизнес-возможности на «Дальневосточном гектаре», освоение бесплатных участков земли рассмотрят именно через призму бизнеса: будут озвучены практические предложения и советы от предпринимателей, лучшие практики продемонстрируют главы районов Хабаровского края. Кейс-стади «Улучшение инвестиционного климата: новые точки» направлена на решение конкретных задач по повышению инвестиционной привлекательности территорий. А в ходе дискуссионной площадки с экспертами из Японии, Южной Кореи и Китайской Народной Республики планируется проанализировать тенденции и тренды в развитии экспорта, а также рассмотреть вопросы государственной поддержки.

Также на полях Форума будет работать В2В зона - площадка для бизнес-переговоров, обсуждения возможностей сотрудничества и заключения документов о взаимодействии. В частности, состоится подписание соглашения о сотрудничестве, направленное на развитие системы информационной безопасности на территории края. Подписи под документом поставят Губернатор Вячеслав Шпорт и глава компании InfoWatch Наталья Касперская. Взаимодействие в сфере информационной безопасности будет строиться в соответствии с задачами федеральной Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Документ позволит сформировать основные принципы работы цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики региона.

Чтобы принять участие в работе Форума необходимо зарегистрироваться на сайте двфорум.рф. Здесь также размещена актуальная программа мероприятия.