Прохладная неделя ожидает жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае на этой неделе ожидается прохладная и облачная погода. Однако существенных осадков в регионе синоптики не прогнозируют.

- Циклона в ближайшие дни не ожидается. Всю неделю будет ветрено – до 12 м/с, а на побережье Охотского моря ветер разгонится до 20 м/с. Ветер в основном западного и юго-западного направления, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.- Ночные температуры будут около нуля, местами слабо положительные, а на севере Хабаровского края до -8 градусов. Дневные температуры в ближайшие несколько дней сохранятся на уровне 7-12 градусов тепла в южных районах. На остальной территории прогнозируем до 5-10 градусов, и на севере до 3-8 со знаком плюс.

К концу недели синоптики обещают похолодание по всей территории региона. Однако температуры не опустятся настолько, чтобы пошел снег.

- Есть вероятность снежных осадков в третьей декаде октября, но в основном он выпадает у нас в начале ноября, - уточнила Галина Брынцева. – Хотя на севере уже лежит снежный покров, особенно в горах. Но для этих районов снег в октябре – стандартное явление. В краевом центре в течение недели, несмотря на облачность, осадков также не ожидается.

- 15 октября есть вероятность небольшого дождя, который может пройти ночью, но в целом, несмотря на хмурое небо, будет без осадков. Ветер юго-западный, до 11 м/с. Ночью температуры опустятся до минусовых. А днем воздух прогреется всего до 10 градусов. Правда, к концу недели температурный фон опустится до +8 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru