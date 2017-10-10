Оперативная информация на 10 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 13 пожаров.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон полностью начат в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном, Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Хабаровском, им.П.Осипенко и им. Лазо районах. Частично подключены к теплу Хабаровск, Амурский, Бикинский, Ванинский и Советско-Гаванский районы.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края в коренных берегах. На реках сохраняется тенденция спада, на Амуре, ниже устья р. Сунгари, где смещается паводок - подъем на 5-10 см/сутки. Уровни воды около нормы и ниже на 0,3-1,0 м, на Нижнем Амуре на 1,3-2,2 м. На участке впадения рек Бурея - Сунгари, и на р. Мая уровни воды выше обычных на 0,5-1,3 м.

Административные районы Осадки Ветер температура ночью днем Хабаровск без осадков западный, северо-западный 5-12 м/с от -2ºС до 0ºС от +8ºС до +10ºС Южные районы ночью местами небольшие осадки, днем без осадков западный 7-12 м/с от -4ºС до +1ºС от +7ºС до +12ºС Центральные районы преимущественно без осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – ночью местами небольшие осадки) северный, северо-западный 6-14 м/с от -6ºС до +1ºС от 0ºС до +9ºС Северные районы местами небольшие осадки, в районе им. Полины Осипенко преимущественно без осадков западный, северо-западный 5-20 м/с от -6ºС до +1ºС от 0ºС до +9ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.