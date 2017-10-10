За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 13 пожаров.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон полностью начат в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном, Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Хабаровском, им.П.Осипенко и им. Лазо районах. Частично подключены к теплу Хабаровск, Амурский, Бикинский, Ванинский и Советско-Гаванский районы.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края в коренных берегах. На реках сохраняется тенденция спада, на Амуре, ниже устья р. Сунгари, где смещается паводок - подъем на 5-10 см/сутки. Уровни воды около нормы и ниже на 0,3-1,0 м, на Нижнем Амуре на 1,3-2,2 м. На участке впадения рек Бурея - Сунгари, и на р. Мая уровни воды выше обычных на 0,5-1,3 м.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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западный,
северо-западный 5-12 м/с
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от -2ºС до 0ºС
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от +8ºС до +10ºС
|
Южные районы
|
ночью местами небольшие осадки,
днем без осадков
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западный 7-12 м/с
|
от -4ºС до +1ºС
|
от +7ºС до +12ºС
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Центральные районы
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преимущественно без осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – ночью местами небольшие осадки)
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северный,
северо-западный 6-14 м/с
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от -6ºС до +1ºС
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от 0ºС до +9ºС
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Северные районы
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местами небольшие осадки, в районе им. Полины Осипенко преимущественно без осадков
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западный,
северо-западный 5-20 м/с
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от -6ºС до +1ºС
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от 0ºС до +9ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения – 112.