Индивидуальную поддержку окажут получателям ДВ-гектаров в Хабаровском крае

Индивидуальные меры поддержки для получателей «дальневосточного гектара» разрабатываются в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Минвостокразвия. Сейчас в регионе действует 33 меры поддержки участников федеральной программы.

Среди них предоставление грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, оборудование теплиц и покупку сельхозтехники, поддержку пчеловодства и оленеводства, оказание финансовой помощи молодым семьям на улучшение жилищных условий и другие.

- Индивидуально для бизнеса с краевым центром поддержки предпринимательства мы запустили специальный займ «Дальневосточный», в рамках которого можно получить до 3 млн рублей на три года по льготной ставке. Порядка 24 млн рублей на эти цели из краевого бюджета уже выделено, - рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Обладатели «дальневосточного гектара» также активно осваивают программу льготного кредитования «Почта Банка». Полученные средства займа участники программы направляют на приобретение газонокосилок, минитракторов, культиваторов, уборочных машин и другой мототехники.

В местах компактного расположения «дальневосточных гектаров» разрабатываются отдельные меры поддержки. Напомним, в Хабаровском крае семь таких территорий.

- Сейчас наша обязанность – помочь гражданам в освоении земли. Необходимо совершенствовать механизм государственной помощи и разработать комплексный набор мер поддержки для каждого разрешенного вида использования «дальневосточного гектара, - отметил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. todaykhv.ru