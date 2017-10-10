Хабаровский край получил «Золотой знак» на международном фестивале «Зодчество»

Хабаровский край стал лауреатом XXV международного архитектурного фестиваля «Зодчество», прошедшего в Москве с 5 по 7 октября 2017 года. В этом году участников объединила общая тема «Качество сейчас. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пространство и среда». Свои идеи по благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды презентовали ведущие архитекторы, проектные институты, мастерские и бюро со всех регионов страны, а также международные эксперты.

Хабаровский край представил экспертам выставку под названием «Новая реальность. Качество жизни». За комплексный подход к территориальному развитию и формированию городской среды регион получил «Золотой знак» смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Городская среда» в номинации «Проекты благоустройства».

«В нашу экспозицию мы включили лучшие решения в области градостроения, реализованные на территории региона за последние несколько лет. В их числе парк «Северный», сквер площади «Город воинской славы», проект реконструкции городского парка «Динамо» в Хабаровске. Также в экспозицию вошли объекты строительства ТОСЭР в Комсомольске-на-Амуре, концепции развития территорий Ленинского и Центрального округов, реконструкции театра драмы и набережной города Юности. Очень приятно, что наши проекты получили столь высокую оценку на юбилейном фестивале», - отметил заместитель министра строительства края – главный архитектор края Александр Селеменев.

Напомним, фестиваль «Зодчество» проводится с 1992 года и представляет собой смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности российских городов и регионов. Хабаровский край принимает участие в фестивале с 1999 года. Проекты региона не раз отмечались различными наградами, в том числе дипломами I и II степени министерства регионального развития РФ, Серебряным и Золотым дипломами фестиваля, а также высшими наградами Союза архитекторов России.