Замок для развития детей появится в Хабаровске

Сказочный замок в парке «Северный» планируется сделать территорией для развития маленьких хабаровчан. В дирекции по развитию парковых территорий города, новый культурный объект будет служить не только для игр и развлечений детей.

- Сейчас готовимся благоустраивать прилежащую к замку территорию. Там поставим качели, установим карусели, построим детский веревочный парк. А внутри постараемся обустроить все так, чтобы дети могли развиваться, а не просто играли в стрелялки. Необходимо более углубленно подойти к вопросу досуга маленьких посетителей, - сказал руководитель дирекции по содержанию и развитию парковых территорий Хабаровска Сергей Галахов.

Открытие замка решено было перенести ближе к лету 2018 года. Возможно, объект откроют ко Дню города. В настоящий момент, готовность замка оценивается на 80%.

- Там еще хватает работы. Хотя на первый взгляд кажется, что замок уже почти готов, но это не совсем верно. Наружные контуры сделали, и с приходом холодов будем заниматься внутренней отделкой. Также необходимо заняться благоустройством, отстроить территорию возле замка, - продолжает Сергей Галахов. - Так как это детский объект, то и инфраструктура будет рассчитана именно на маленьких хабаровчан. Сроки сдачи замка часто сдвигались, но по причине справедливых замечаний. Важно со всех сторон ответственно подходить к возведению объекта, чтобы там было безопасно. Кто-то спрашивает, почему не запускаем замок зимой. Это просто нецелесообразно. В холодное время года там и людей не будет. А открыть его, чтобы здание просто стояло пустое – какой смысл?

Напомним, разрешение на строительство сказочного замка в парке «Северный» было получено зимой 2016 года. todaykhv.ru