План основных мероприятий города Хабаровска на 11 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 октября

Рейд-проверка оргкомитета городского конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах города (Центральный район). Отъезд от ул. Ленинградской, 30. 10.30-12.30. Информация по тел. 40-89-91. Бондаренко Надежда Игоревна.

Кировский район. Встреча с активами ветеранских организаций района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.