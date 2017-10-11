Информация городской диспетчерской службы на 11 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 11 октября нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работает 26 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималось 197 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 89,9 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 690 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 646 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 584 автобусов.