"Амур" в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграл магнитогорский "Металлург". В составе команды хозяев забитыми голами отметились Александр Фролов, Владислав Ушенин, Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Ян Коларж.
У "Металлурга" забитые голы на свой счёт сумели записать Оскар Осала, Томаш Филиппи, Сергей Терещенко и Григорий Дронов. таким образом, гости прервали серию из четырех побед кряду.
"Амур" – "Металлург" Магнитогорск – 5:4 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 1:0)
Шайбы забросили: 0:1 Дронов (Эллисон), 16:14, ГБ 0:2 Филиппи (Калетник, Терещенко), 26:33 1:2 Фролов (Кондратьев, 28:55), ГБ 2:2 Ушенин Вл. (Аверин, Ушенин Вяч.), 30:48 2:3 Терещенко (Шаус), 33:25, ГБ 2:4 Шенфельд, 34:42 3:4 Зогорна (Ли), 42:28 4:4 Ушенин Вяч., 50:05 5:4 Коларж (Рассказов, Дедунов), 60:21
Вратари: Метсола – Самсонов (Кошечкин, 50:05)
Статистика матча: Броски: 51-71 ; Броски в створ: 31-40 ; Голы: 5-4 ; Вбрасывания: 30-37 ; Блокированные броски: 15-9 ; Силовые приемы: 15-6 ; Фол против игрока: 2-3 ; Штраф: 6-4. allhockey.ru