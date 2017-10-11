Задымление из Хабаровского края уйдет в ближайшие дни

В минувшие сутки Хабаровск и южные районы региона были подвержены задымлению. По данным системы мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, в настоящее время возгорания зарегистрированы на территориях Еврейской автономной области, Приморского края и Китая. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«В ближайшие дни при возможных осадках и смене направления ветра задымленность из Хабаровского края уйдет. Отмечу, что на территории нашего региона за прошедшие сутки лесные пожары не зарегистрированы», - пояснил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин.

Между тем, в соседнем Приморье в некоторых районах объявлен режим ЧС из-за сильных возгораний в лесах. Основной причиной стало нарушение населением правил пожарной безопасности. По информации диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе действует 57 лесных пожаров на площади более 2,7 тысяч гектаров. По решению Губернатора края Вячеслава Шпорта в Приморье для оказания помощи в тушении лесных пожаров отправился отряд парашютно-десантной пожарной службы Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. В настоящее время 23 человека задействованы в ликвидации возгораний на территории Кавалеровского района

Вячеслав Шпорт поручил спасателям и местным властям Хабаровского края проявлять повышенную бдительность в осенний пожароопасный период. Напомним, обычно риск возгораний в регионе возрастает в сентябре и сохраняется до середины ноября, пока не выпадет снег.