План основных мероприятий города Хабаровска на 12 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 октября

Железнодорожный район. Народный праздник «Рябинкины именины» для жителей микрорайона. Дворовая площадка, ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Прием жителей района по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 16.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Концертная программа, посвященная юбилею Центра «Нам 10 лет!». Детско-юношеский центр «Техноспектр», ул. Ломоносова, 2. 15.00. Информация по тел. 58-52-96. Лушникова Наталья Юрьевна.