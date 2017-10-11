Интернет-проект "Гордость Хабаровского края" набирает обороты

В регионе подвели предварительные итоги интернет-проекта «Гордость Хабаровского края». Конкурс, который проводится по инициативе молодёжного общественного движения «Мой край» при поддержке Правительства края, стартовал 15 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Главная цель проекта - приобщение жителей региона к его истории, становление и укрепление национальных ценностей, формирование гордости за родной край.

Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, участие в голосовании приняли уже около 5 тыс. человек. На присвоение почетного звания жители края выдвинули 45 номинантов. Голосование продлится до 12 декабря, по его итогам будут определены по 3 победителя в каждой категории.

На сегодняшний день лидерами в номинации «Люди» являются Анатолий Насыров, Владимир Дигор и Николай Наволочкин. Главными достопримечательностями названы площадь «Город воинской славы», Амурский ботанический сад и Амурский мост, а самыми красивыми природными местами - Шантарские острова, Озеро Амут и Большехехцирский заповедник. «Гордостью края» в категории «События», по мнению проголосовавших, стали Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», Гонка Героев и «Живая стена» на Мылкинской дамбе.

Направить свои предложения может любой житель региона. Для этого на официальном сайте конкурса www.gordost27.ru в разделе "Внести предложение" необходимо заполнить соответствующую форму. Количество заявок не ограничено. За каждую номинацию можно проголосовать только один раз в день.