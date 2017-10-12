Информация городской диспетчерской службы на 12 октября 2017

12 октября в Хабаровске с 8.00 до 24.00 в связи с повреждением сетей дома жилмассива в районе улиц Ленинградская – Синельникова – Рабочий городок - К.Маркса – Антенная – Краснодарская – Хабаровская – Дежнева – Саратовская будут находится на пониженном давлении теплоносителя. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В связи с ремонтными работами на теплотрассе по ул. Серова, 15 с 09.00 до 14.00 часов 12 октября без горячего водоснабжения будут потребители по следующим адресам: Гвардейская, 5, 3; Молодежная, 9 (мед), 5, 4, 15, 21, 20; Энтузиастов, 10, 11, 9, 21, 16, 18, 14; Серова, 7, 4, 11, 12, 13, 15; Ломоносова, 11; Горького, 6(школа). Всего: 21 жилой дом, 1 школа, 1 лечебное учреждение. Отключений холодной воды в городе нет. В Хабаровске не работает 29 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 190 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 7 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 99,5 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 695 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 586 автобусов.