Фестиваль детских и молодёжных СМИ пройдёт в Хабаровске

В этом году его девиз - «Молодёжным СМИ - синтез молодёжных идей». Фестиваль проводится уже в 15-й раз. Его организаторами выступают городской Центр по организации досуга детей и молодёжи при поддержке газеты «Хабаровские вести». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Проводится он для развития детской и юношеской прессы в образовательных учреждениях. Участниками фестиваля могут стать коллективы детских и молодёжных печатных СМИ среднего общего, специального и дополнительного образования, юнкоровские клубы, объединения и студии, которые ведут свою деятельность через информационные стенды, телевидение, радио, сайты и группы в социальных сетях, а также начинающие блогеры в возрасте 14-17 лет.

Во время фестиваля команды редакций будут участвовать в разных проектах, зарабатывать баллы. Жюри также оценит информационную работу, которую ведут коллективы СМИ с течение учебного года. Во время фестиваля пройдёт конкурс молодёжной редакции «Голос поколения», на котором выберут лучших журналистов, дизайнеров, блогеров и фотографов фестиваля СМИ.

Для участия в фестивале нужно до 16 октября подать заявку в свободной форме с указанием ФИО и контактного номера телефона на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по телефонам: 46-70-63, 63-61-94. Итоги подведут 17 ноября в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».