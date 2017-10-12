Магнитную бурю ощутят хабаровчане в конце недели

Жители Хабаровского края ощутят магнитную бурю в конце недели, она придет на Землю 13-14 октября. Как уточнили изданию в погодном центре «Фобос», её влияние может быть заметно 12 и 15 октября. Причина - новая порция солнечного ветра, которая достигнет планеты.

«Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт», — рассказал специалист центра.

Напомним, в начале сентября магнитную бурю вызвали мощные вспышки на Солнце.

Ранее директор Уссурийской астрофизической лаборатории дальневосточного отделения российской академии наук (ДВО РАН) Геннадий Корниенко рассказал что планете такая солнечная активность ничем серьезным не грозит. todaykhv.ru