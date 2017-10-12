План основных мероприятий города Хабаровска на 13 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 октября

Индустриальный район. Молодежная акция «Твое здоровье – в твоих руках!» с привлечением врача-нарколога краевой клинической психиатрической больницы, инспектора ПДН УМВД России по г. Хабаровску. Хабаровский техникум водного транспорта, ул. Ремесленная, 8. 10.45. Информация по тел. 40-90-36. Козырева Елена Владимировна.

Центральный район. Рейд «Бродяга» по выявлению мест концентрации несовершеннолетних. Городской парк «Динамо». 15.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

Железнодорожный район. Спортивная эстафета «Стадион здоровья». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00-18.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.