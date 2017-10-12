Загрязнение воздуха зафиксировано в Хабаровске

Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировано в Хабаровске. Вчера дальневосточную столицу окутал дым от лесных пожаров и палов сухой травы. Роспотребнадзор начал лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха.

В результате него в двух точках забора было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота.

- Это жилмассив ул. Вяземская – ул. Воронежская (1,5 ПДК) и центр города (1,7 ПДК), - сообщает ведомство. – Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы не превышает гигиенических нормативов. Лабораторные исследования продолжаются.

Во время задымления Роспотребнадзор рекомендует жителям Хабаровска избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна. Детям и беременным женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от прогулок. Необходимо завешивать окна и форточки увлажненной тканью и периодически ее менять, регулярно проводить влажную уборку помещений. При симптомах острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. todaykhv.ru