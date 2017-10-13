Информация городской диспетчерской службы на 13 октября 2017

В Хабаровске, начиная с 8.30 12 октября из-за ремонтных работ на трубопроводе горячего водоснабжения и отопления нет в 18 жилых домах в районе переулка Ивановского, Казачьего, ул. Казачья гора. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 29 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 205 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 8 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 68,4 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 37 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 686 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 649 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 586 автобусов. 64 автобуса работает на пригородных маршрутах.