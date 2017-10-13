Хабаровский край будет сотрудничать с ГК InfoWatch в сфере цифровой безопасности

Правительство Хабаровского края и группа компаний InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подписан в рамках принятой в 2017 году федеральной госпрограммы "Цифровая экономика РФ". Цель программы - организация системного развития и внедрения цифровых технологий во всех областях жизни страны. Отмечается, что в Хабаровском крае мероприятия по развитию "цифровой экономики" реализуются в здравоохранении, образовании и других сферах, функционирует порядка 27 региональных информационных систем.

"С развитием таких систем будет увеличиваться и количество угроз. Работы по обеспечению безопасности информации в органах власти края выполняются в строгом соответствии с требованиями законодательства. Вместе с тем, необходимость развития системы защиты данных сохраняется", - приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. "Интерфакс-Дальний Восток"