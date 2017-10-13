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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

За прошедшие сутки локализован один лесной пожар площадью два гектара в Верхнебуреинском районе. Всего с начала пожароопасного периода 2017 года зарегистрировано 355 природных пожаров на общей площади 177554 га.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечаются небольшие колебания уровней воды. Существенных изменений в водном и ледовом режиме рек нет.

Административные районы

Осадки

Ветер

температура

ночью

днем

Хабаровск

ночью возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя,

днем без осадков

юго-западный 5-10 м/с

от -3ºС до -1ºС

от +9ºС до +7ºС

Южные районы

местами небольшие осадки

западный 6-11 м/с

от -4 до +1ºС

от +6ºС до +12ºС

Центральные районы

местами небольшие осадки

западный,

юго-западный 4-10 м/с

от -7ºС до +1ºС

от +4ºС до +11ºС

Северные районы

преимущественно без осадков (Николаевский, Ульчский,

им. П.Осипенко р-ны –

местами небольшие осадки)

северо-западный,

юго-западный 4-12 м/с

от -15ºС до 0ºС

от -2ºС до +9ºС

12.10.2017 на территории Хабаровска отмечалось незначительное задымление. Работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории Хабаровского края осуществляется 4 стационарными постами ФГБУ «Дальневосточное УГМС», подвижными лабораториями ТУ Роспотребнадзора в 6 контрольных точках.

В настоящее время на территории Хабаровска превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в воздухе не зарегистрировано.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.

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