За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
За прошедшие сутки локализован один лесной пожар площадью два гектара в Верхнебуреинском районе. Всего с начала пожароопасного периода 2017 года зарегистрировано 355 природных пожаров на общей площади 177554 га.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края отмечаются небольшие колебания уровней воды. Существенных изменений в водном и ледовом режиме рек нет.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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температура
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ночью
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днем
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ночью возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя,
днем без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -3ºС до -1ºС
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от +9ºС до +7ºС
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Южные районы
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местами небольшие осадки
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западный 6-11 м/с
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от -4 до +1ºС
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от +6ºС до +12ºС
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Центральные районы
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местами небольшие осадки
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западный,
юго-западный 4-10 м/с
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от -7ºС до +1ºС
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от +4ºС до +11ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков (Николаевский, Ульчский,
им. П.Осипенко р-ны –
местами небольшие осадки)
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северо-западный,
юго-западный 4-12 м/с
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от -15ºС до 0ºС
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от -2ºС до +9ºС
12.10.2017 на территории Хабаровска отмечалось незначительное задымление. Работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории Хабаровского края осуществляется 4 стационарными постами ФГБУ «Дальневосточное УГМС», подвижными лабораториями ТУ Роспотребнадзора в 6 контрольных точках.
В настоящее время на территории Хабаровска превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в воздухе не зарегистрировано.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения – 112.