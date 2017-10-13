Оперативная информация на 13 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

За прошедшие сутки локализован один лесной пожар площадью два гектара в Верхнебуреинском районе. Всего с начала пожароопасного периода 2017 года зарегистрировано 355 природных пожаров на общей площади 177554 га.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечаются небольшие колебания уровней воды. Существенных изменений в водном и ледовом режиме рек нет.

Административные районы Осадки Ветер температура ночью днем Хабаровск ночью возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без осадков юго-западный 5-10 м/с от -3ºС до -1ºС от +9ºС до +7ºС Южные районы местами небольшие осадки западный 6-11 м/с от -4 до +1ºС от +6ºС до +12ºС Центральные районы местами небольшие осадки западный, юго-западный 4-10 м/с от -7ºС до +1ºС от +4ºС до +11ºС Северные районы преимущественно без осадков (Николаевский, Ульчский, им. П.Осипенко р-ны – местами небольшие осадки) северо-западный, юго-западный 4-12 м/с от -15ºС до 0ºС от -2ºС до +9ºС

12.10.2017 на территории Хабаровска отмечалось незначительное задымление. Работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории Хабаровского края осуществляется 4 стационарными постами ФГБУ «Дальневосточное УГМС», подвижными лабораториями ТУ Роспотребнадзора в 6 контрольных точках.

В настоящее время на территории Хабаровска превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в воздухе не зарегистрировано.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.