«СКА-Нефтяник» на Кубке мира обыграл шведский «Сандвикен»

В шведском городе Сандвикене стартовал Кубок мира среди клубных команд. В своём первом матче хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл хозяев льда - 4:3.

Армейцам впервые в истории турнира удалось обыграть «Сандвикен». Семь предыдущих встреч соперников завершались победами шведов.

Напомним, что за «Сандвикен» выступают два бывших игрока армейцев — Йоэль Отен и Эрик Сэфстрем.

Матч, состоявший из двух таймов по 30 минут, выдался напряженным. Уже по ходу второй минуты Павлу Рязанцеву удалось открыть счёт. Но шведы не только отыгрались, но и вышли вперёд.

До перерыва Александр Антипов восстановил равновесие — 2:2. Однако в начале второго тайма хозяева забили третий гол.

Затем счёт сравнял Павел Рязанцев, а победный мяч забил Максим Ишкельдин — 4:3.

В другом матче в нашей группе «Сириус» выиграл у «Венерсборга» - 3:2.

Сегодня «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сириусом». Игра начнётся в 23.45 по хабаровскому времени. В случае успеха армейцы досрочно обеспечат себе место в четвертьфинале. todaykhv.ru