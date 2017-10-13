Снег с дождём придёт на выходных в Хабаровский край

На выходных в Хабаровском крае погода будет неустойчивой. В субботу синоптики прогнозируют осадки. В южных районах региона ожидается дождь. Жителям же северных территорий стоит ждать снега.

- По краю ночные температуры в субботу опустятся до -4, днём воздух прогреется незначительно из-за высокой облачности. Температура поднимется до 5-10 градусов тепла, на севере - до 2-7 со знаком плюс, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. – Ветер, преимущественно юго-западный, будет достигать 5-10 метров в час, на побережье Охотского моря – 8-13-ти. В воскресенье направление и скорость ветра сохранятся, выглянет солнце, но существенного потепления ждать не стоит. При ночных температурах до -6 и -9 на севере, днём столбик термометра поднимется только до 5-7 градусов тепла.

В Хабаровске в субботу ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Ночью 1-3 градуса ниже нуля, днём от +8 до +10. В воскресенье дневные температуры 6-8 тепла, ночью – до 4 градусов мороза, ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.