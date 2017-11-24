Пассажиры в Хабаровском крае не будут доплачивать за вертолёт

Режим полетов малогабаритных самолетов в Хабаровском крае будет временно изменен в связи с расследованием причин крушения воздушного судна Л-410 в Нелькане. Как ранее сообщало агентство, полеты воздушных судов Л-410 временно приостановлены.

Авиасообщение с отдаленными поселками Хабаровского края будет осуществляться на самолетах Ан-24 и Ан-26 и вертолетах Ми-8. По прежнему расписанию будут следовать только рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан.

- Что касается таких населенных пунктов, как Аян, Херпучи, Чумикан, то здесь пассажирам придется делать пересадку. На самолете Ан-24 людей будут доставлять до Николаевска-на-Амуре, а затем оттуда – в Аян, Чумикан и Херпучи на вертолетах Ми-8. Себестоимость полета на вертолете выше, но какого-либо скачка стоимости билетов люди не ощутят, так как все дополнительные расходы на такую перевозку возьмет на себя Правительство Хабаровского края. Соответствующий документ сейчас находится на подписи у губернатора, - рассказал начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

Вертолет будет доставлять пассажиров в Аян один раз в неделю, в Чумикан – два раза в неделю, в Херпучи – один раз в две недели.

- Это связано с расследованием крушения Л-410. По окончанию изучения дела все полеты будут возобновлены. Сейчас на место аварии в Нелькан уже доставлен специалист из Чехии, с завода-изготовителя. Он совместно с комиссией МАК произведет демонтаж двигателей. Когда все необходимые детали для расследования причин трагедии будут сняты, оставшуюся конструкцию разберут и отвезут на площадку складирования металла в Нелькане, - объяснил Дмитрий Кирсанов. todaykhv.ru