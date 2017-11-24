Более 600 млн рублей выделят из бюджета Хабаровского края на соцвыплаты и частичное погашение ипотеки в 2018 году

В Хабаровске состоялось внеочередное заседание Законодательной Думы региона. Депутаты во втором чтении приняли проект краевого бюджета на 2018 - 2020 годы. Так, на 2018 год доходы региональной казны составят 85 645,9 млн руб., расходы – 97 534,6 млн, дефицит краевого бюджета – 11 888, 7 млн руб., что соответствует требованиям бюджетного законодательства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как уточнили в министерстве финансов края, бюджет-2018 сформирован на основе 35 государственных программ. В приоритете – расходы на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания. Расходы на социальную сферу составят 59,2 млрд рублей или 61 % от всех расходов бюджета.

Более четырехсот тысяч льготных категорий граждан получат свыше 70 мер социальной поддержки. На эти цели запланировано 10 612,7 млн рублей, в том числе, на оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, на поддержку семей с детьми.

В целях повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий предусматривается 609 млн рублей на предоставление социальных выплат, а также выплат для частичного погашения основного долга по ипотечным кредитам в случае рождения третьего и последующих детей.

Объем бюджетных инвестиций составит 9,9 млрд руб. Средства будут направлены на строительство жилья для детей-сирот и отдельных категорий граждан, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, объектов ЖКХ и инфраструктуры ТОСЭР, газификацию населенных пунктов края, реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре.

На оказание финансовой помощи местным бюджетам предусмотрено 3,5 млрд. рублей, что позволит обеспечить населению различных районов края равный доступ к получению бюджетных услуг.