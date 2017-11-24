Юбилейный 150-ый лайнер SSJ-100 совершил первый полёт

23 ноября с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт очередной лайнер «Сухой Суперджет 100» с бортовым номером «95150». Этот самолёт стал юбилейным 150-ым с момента начала производства этой модели в 2007 году.

- После наземных и летных испытаний 150-ый SSJ-100 перелетит в Ульяновск, где его покрасят в корпоративные цвета эксплуатанта и установят интерьер салона, - отметили в АО «Гражданские самолёты Сухого».

Напомним, первый публичный показ воздушного судна состоялся 10 лет назад, 26 сентября 2007 года. Через 8 месяцев опытный образец SSJ-100 совершил первый полет. Кстати, с конца ноября 2017 года на пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре начнут устанавливать уникальную систему мониторинга отказов и передачи информации.

Новый комплекс станет отслеживать более 16 тыс параметров работы бортовых систем и в реальном времени передавать данные наземным службам. Аналогичная разработка сейчас устанавливается только компанией Airbus на самых современных лайнерах А380 и А350.