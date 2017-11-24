V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдёт в Хабаровском крае

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) пройдет в крае с 27 ноября по 4 декабря 2017 года. Соревнования по 57 компетенциям будут организованы на 15 площадках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и п. Хор. В краевом первенстве примут участие 470 конкурсантов и 350 экспертов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 27 ноября в Хабаровске на площадке СЗК «Платинум Арена». Она соберет более 4 тысяч зрителей. Как отметили в министерстве образования и науки края, такого масштабного открытия не было за все время существования движения в регионе. В церемонии планируют принять участие Губернатор края Вячеслав Шпорт и генеральный директор Союза WorldSkillsRussia Роберт Уразов, а также члены Правительства края, представители бизнеса и общественных объединений.

Зрители увидят уникальную программу, в которой будет задействовано более 300 артистов и технических работников. Специальным гостем церемонии открытия станет певица Юлианна Караулова. Также в холле «Платинум Арены» будут работать интерактивные площадки и фотозоны.

Отметим, что в рамках регионального первенства, в краевом детском центре «Созвездие» в это время пройдет чемпионат JuniorSkills в восьми компетенциях.

Хабаровский край является одним из лидеров движения WorldSkills. Представители региона неоднократно становились победителями и призерами соревнований всероссийского и мирового уровня. В 2020 году регион примет финал VII Национального чемпионата, который объединит три тысячи молодых профессионалов и экспертов из 85 регионов страны.

Напомним также, в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин определил подготовку рабочих кадров на основе лучших мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов движения WorldSkills, одним из приоритетных направлений в развитии экономики и системы профессионального образования.