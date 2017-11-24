Январские морозы придут в Хабаровский край в субботу

Лютые морозы придут в краевой центр уже в субботу. По прогнозам синоптиков, 25 и 26 ноября температура воздуха будет ниже нормы на 9-10 градусов.

- В Хабаровске в ближайшие дни осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный с силой 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха 25-26 градусов мороза, а днем – 16-18 градусов мороза, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

В Хабаровском крае в ближайшие пару дней существенных осадков также не прогнозируется.

- Снег может пройти в северных районах края из-за циклона, который все еще сохраняет свое влияние на Охотское побережье, -продолжает Галина Брынцева. – В других района осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 10-15 метров в секунду, а на побережье с усилением до 15-18 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах 30 градусов мороза, а в дневное время 15-20 градусов мороза.

Синоптики обещают потепление в начале следующей недели - 27 и 28 ноября.

Напомним погода 27 ноября в Хабаровске волнует сейчас всю футбольную общественность России. В этот день в краевом центре "СКА-Хабаровск" сыграет последнюю домашнюю игру этого года с московским "Локомотивом". todaykhv.ru