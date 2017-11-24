План основных мероприятий города Хабаровска на 25 и 26 ноября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 и 26 ноября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 ноября

VI Молодежный бизнес-форум «Растущий бизнес»:

- мастер-классы и семинары. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 10.00-17.30;

- финал деловой игры и торжественное закрытие форума. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.30. Информация по тел. 40-89-94. Слепец Елена Александровна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания желудочно-кишечного тракта». От входа в городской парк культуры и отдыха «Динамо». 11.00.

Соревнования по настольному теннису в рамках III открытой комплексной спартакиады среди трудовых коллективов города Хабаровска (25-26 ноября). Городской центр баскетбола, ул. Королева, 4б. 10.00. Информация по тел. 66-38-55. Сидоров Андрей Борисович.

«Калейдоскоп искусств», в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (выставка, посвященная творчеству краевого музыкального театра; выступление творческих коллективов города - классической и струнной музыки, вокала, театрального и хореографического искусства; мастер-классы по росписи гончарных изделий, художественная роспись «боди-арт», основам рисунка и живописи, по основам азов вокала, основам декламации и ораторского искусства). Музей истории города Хабаровска, ул. Ленина, 85. 17.00-20.00. Информация по тел.: 46-09-52, 46-09-39.

Кировский район. Тематическая беседа «О маме», посвященная Дню матери. Гимназия №4, ул. Герасимова, 14. 09.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Праздничная концертно-игровая программа «Моя мама лучшая на свете». Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 12.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.

Железнодорожный район. Концертная программа «Мамины ладони». Жилмассив, ул. Шмаковская, 7. 15.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Железнодорожный район. Праздничная программа «Потому что мама рядом». Жилмассив, ул. Геодезическая, 4/2. 15.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

Центральный район. Турнир по быстрым шахматам (рапид). Хабаровская городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. 15.30. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Железнодорожный район. Концертная программа «Мамочка». Жилмассив, ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

Индустриальный район. Открытый кубок Индустриального района по греко-римской борьбе (25-26 ноября). Школа №68, пер. Байкальский, 4а. 10.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

26 ноября

Традиционный турнир по спортивной борьбе. Спортивный зал школы № 68, пер. Байкальский, 4а. 10.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

Железнодорожный район. Праздничная программа для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детская библиотека №9, ул. Ломоносова, 6. 15.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.