Хабаровский топ пробок за неделю, 20 - 24 ноября

Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Хабаровска с 20 по 24 ноября. На текущей рабочей неделе максимальная загруженность дорожного движения в Хабаровске была в среду утром и вечером, а также в четверг в вечерний час пик. В эти периоды пробки достигали 9 баллов.

В вечерние часы пик в понедельник и вторник заторы составили 8 баллов.

Утром в четверг пробки были 8 баллов, в понедельник и пятницу – 7 баллов, а во вторник ещё ниже – 6 баллов.

Топ пробок за рабочую неделю, 20 - 24 ноября:

7 км – 23 ноября, около 09:00, улица Карла Маркса, улица Муравьева-Амурского от Чернореченского шоссе до Волочаевской улицы. Пробка продлилась 1 час 10 минут.

5,7 км – 22 ноября, около 09:00, Тихоокеанская улица, улица Шелеста, Большая улица от улицы Стрельникова до улицы Лазо. Пробка продлилась 1 час 40 минут.

5,7 км – 23 ноября, около 10:00, улица Карла Маркса от Чернореченского шоссе до улицы Дикопольцева. Пробка продлилась 2 часа 10 минут.

5,2 км – 22 ноября, около 18:40, проспект 60-летия Октября, Большая улица от Ленинградской улицы до Воронежской улицы. Пробка продлилась 2 часа 20 минут.

4,8 км – 22 ноября, около 09:30, Матвеевское шоссе, улица Карла Маркса от трассы «М-58 Амур» до Промышленной улицы. Пробка продлилась 1 час 50 минут. Яндекс