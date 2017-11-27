Информация городской диспетчерской службы на 27 ноября 2017 года

В Хабаровске 27 ноября нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 39 лифтов. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 27 единиц техники предприятий благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Ночью вышли 19 машин. За сутки был вывезен 565 кубометров снега и мусора. Кроме этого дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами. Так, на дороги было высыпано 44,7 тонн пескосоляной смеси и реагента. По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 42 ДТП, с улиц города эвакуировано 8 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксированы 7 возгораний, на пульт «03» поступили 743 вызова.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 710 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 597 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.