План основных мероприятий города Хабаровска с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 27 ноября по 3 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 ноября

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (27 и 29 ноября). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (27 и 30 ноября). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Районный турнир среди слабослышащих детей по волейболу. Промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 104. 14.30. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Праздничный концерт «Поздравляю мамочку мою». Подростково-молодежный клуб «Авиатор», ДОС, 51. 18.00. Информация по тел. 8 929 410 59 32. Громова Наталья Андреевна.

28 ноября

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Игровая программа «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья (Центр работы с населением «Исток», Восточное шоссе,8-12.00); праздничная программа «Самым дорогим посвящается…» (Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4 - 15.00); концерт «Мы – цыгане» (дом – интернат для престарелых и инвалидов №1, ул. Гагарина, 1ж – 14.30). Информация по тел.: 27-20-25, 22-92-98.

29 ноября

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Фестиваль самодеятельного творчества инвалидов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169а. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Театрализованное представление – концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Большой зал комитета по управлению, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Конкурсно-игровое мероприятие, проводимое отрядом волонтеров на жилмассиве. Детский дом №5, ул. Суворова, 55. 15.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

30 ноября

Выступление мэра города с ежегодным инвестиционным посланием на совместном заседании инвестиционного совета администрации города, городского совета по предпринимательству при мэре города, депутатов Хабаровской городской Думы. Конференц-зал, городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00.

Мэрия. Заседание координационного совета и собрание Объединения работодателей города Хабаровска по вопросам: «Об организации работы по внедрению и функционированию основных элементов Национальной системы профессиональных квалификаций», «О подготовке и переподготовке кадров для экономики города». Малый зал №1. 16.30. Информация по тел. 41-97-84. Кныш Анатолий Валентинович.

Центральный район. Соревнования среди инвалидов-спортсменов по шахматам «Возьми свою высоту». Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Я все смогу». Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2-4. 15.00. Информация по тел. 27-20-25.

Краснофлотский район. Районный фестиваль спорта для инвалидов в рамках городской целевой программы «Доступная среда». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

1 декабря

Краснофлотский район. Физкультурно-спортивный фестиваль по видам спорта «Дарите людям доброту». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Видеоряд «И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит…». Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Мероприятие, посвященное декаде инвалидов (концерт коллективов художественной самодеятельности, подведение итогов акции «От сердца к сердцу», поощрение инвалидов, принимающих активное участие в общественно полезных мероприятиях). Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, ул. Гагарина, 1ж. 14.30. Информация по тел. 22-92-98.

Центральный район. Открытый чемпионат Центрального района по шахматам. Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. 18.15. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

2 декабря

Краснофлотский район. Выставка изобразительного, прикладного творчества инвалидов. Дворец творчества детей и молодежи, ул. Руднева, 68. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Турнир по хоккею с мячом на снегу для детей 13-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 13.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.

3 декабря

Конкурс «Миссис будущая мама». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Центральный район. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов, посвященные дню Хабаровского края. Спортивный комплекс ДВГУПС. 10.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.