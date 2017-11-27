Хабаровчан приглашают принять участие в благотворительной акции «Доброе творчество»

Ее организовали женский клуб общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» и Централизованная система массовых библиотек Хабаровска. В ходе акции планируется собрать материалы для творчества детей из детских домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«Этой акцией мы поможем детям создавать работы собственными руками, развивать воображение и вкус, ведь детское творчество – это диалог с собой, с другими и со всем миром», - говорят организаторы.

Детям необходимы: пластилин, краски, кисти, альбомы, восковые мелки, цветные карандаши и фломастеры, гофрированная миллиметровая бумага, бумага для акварели формата А3, шерсть для валяния, ножницы, иглы для фелтинга, синтепон, цветные нитки для шитья, клеевой пистолет, клей ПВА, цветной картон, ватманы, кинетический песок и формочки к нему. Можно приносить и готовые наборы для творчества.

Все желающие принять участие в акции могут приносить материалы до 15 декабря по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 36, библиотека им. П. Комарова в будние дни с 10 до 19 часов, в выходные – с 10 до 18 часов. За дополнительной информацией можно обращаться в методический отдел библиотеки по тел. 30-53-87.