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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

юго-западный 6-15 м/с

от -21ºС до -23ºС

от -9ºС до -11ºС

Южные районы

без осадков

Западный 6-11 м/с

от -18ºС до -23ºС

от -4ºС до -10ºС

Центральные районы

 

небольшой снег

 

 

северо-западный 7-12 м/с

 

от -19ºС до -32ºС

от -4ºС до -18ºС

Северные районы

небольшой снег

 

западный 7-15 м/с

 

от -21ºС до -30ºС

от -15ºС до -23ºС

На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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