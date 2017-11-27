За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 6-15 м/с
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от -21ºС до -23ºС
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от -9ºС до -11ºС
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Южные районы
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без осадков
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Западный 6-11 м/с
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от -18ºС до -23ºС
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от -4ºС до -10ºС
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Центральные районы
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небольшой снег
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северо-западный 7-12 м/с
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от -19ºС до -32ºС
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от -4ºС до -18ºС
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Северные районы
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небольшой снег
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западный 7-15 м/с
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от -21ºС до -30ºС
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от -15ºС до -23ºС
На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112