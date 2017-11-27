Оперативная информация на 27 ноября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-15 м/с от -21ºС до -23ºС от -9ºС до -11ºС Южные районы без осадков Западный 6-11 м/с от -18ºС до -23ºС от -4ºС до -10ºС Центральные районы небольшой снег северо-западный 7-12 м/с от -19ºС до -32ºС от -4ºС до -18ºС Северные районы небольшой снег западный 7-15 м/с от -21ºС до -30ºС от -15ºС до -23ºС

На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112