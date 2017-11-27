Хабаровский край – в лидерах по реализации проекта «Городская среда»

Министерство строительства и ЖКХ РФ обновило рейтинги регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». При расчете учитывались такие критерии как динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Наибольший возможный балл по рейтингу - 56 баллов. У Хабаровского края сегодня 39 баллов шестая строчка.

Напомним, всероссийский проект «Городская среда» стартовал в начале 2017 года. В Хабаровском крае к нему присоединилось 19 муниципальных образований. На выполнение работ по благоустройству из федерального бюджета бюджету Хабаровского края предоставлена субсидия в размере 235 млн 375 тыс. 817 руб.

Из бюджета Хабаровского края в 2017 году выделены средства в размере 74 млн 329 тыс. 256 руб. Бюджет муниципальных образований составил 40 млн 662 тыс. 62 руб. Финансовое участие граждан – 5 млн 650 тыс. руб. Всего стоимость мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории края в этом году составила 356 млн 667 тыс. руб.