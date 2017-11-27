План основных мероприятий города Хабаровска на 28 ноября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 ноября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 ноября

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Игровая программа «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья (Центр работы с населением «Исток», Восточное шоссе,8-12.00); праздничная программа «Самым дорогим посвящается…» (Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4 - 15.00); концерт «Мы – цыгане» (дом – интернат для престарелых и инвалидов №1, ул. Гагарина, 1ж – 14.30). Информация по тел.: 27-20-25, 22-92-98.