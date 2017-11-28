Информация городской диспетчерской службы на 28 ноября 2017 года

В Хабаровске 28 ноября из-за порыва стояка холодной воды нет в доме по адресу Уссурийский бульвар, 58. Отключений горячей воды и отопления нет. В городе не работает 38 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 91 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 20 машин. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами. Так, на дороги было высыпано 145,4 тонн пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 48 ДТП, с улиц города эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксированы 4 возгорания, на пульт «03» поступили 765 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 692 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 577 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.