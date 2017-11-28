Оперативная информация на 27 ноября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег южный 4-11 м/с от -13ºС до -15ºС от -3ºС до -5ºС Южные районы небольшой снег южный 9-14 м/с от -9ºС до -14ºС от 0ºС до -5ºС Центральные районы небольшой снег северо-восточный 4-14 м/с от -10ºС до -25ºС от 0ºС до -12ºС Северные районы небольшой снег северо-западный 4-13 м/с от -20ºС до -36ºС от -10ºС до -28ºС

27.11.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 71 ед. техники; в г. Хабаровске 2592 чел. 133 ед. тех., вывезено 654 м3 снега, посыпано ПСС 134,7 т.

На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112