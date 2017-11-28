УФНС: Заплати имущественные налоги не позднее 1 декабря, не создавай долгов

1 декабря истекает единый срок для уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы или воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут получить полную информацию о своих налоговых обязательствах по объектам недвижимого имущества и транспортных средствах, проконтролировать состояние расчетов с бюджетом, обратиться в налоговые органы без личного визита.

Напомним, что в случае нарушения срока уплаты имущественных налогов, на сумму недоимки автоматически начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ (10 процентов годовых) за каждый день просрочки платежа.

Кроме того, в отношении должников могут быть приняты решения об ограничении их прав распоряжаться своим имуществом, на выезд за пределы Российской Федерации, а также взыскан исполнительский сбор судебными приставами.

Налоговая служба обращается к жителям Хабаровского края с убедительной просьбой уплатить имущественные налоги вовремя - до 1 декабря 2017 года.