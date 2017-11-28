Новым командующим Восточным военным округом назначен Александр Журавлёв

Сегодня в дальневосточной столице экс-командующий российской армейской группировкой в Сирийской арабской республике генерал-полковник Александр Журавлев принял из рук заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова штандарт командующего Восточным военным округом.

С октября 2013 года командующим ВВО был генерал-полковник Сергей Суровикин, который в марте 2017 года возглавил российскую группировку войск в Сирии.

- Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв, - сказал генерал армии Дмитрий Булгаков. - Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России. На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии.

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году, затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году его назначили начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией. Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией. В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда отправился в Сирию, где командовал российской группировкой с июля по декабрь 2016 года. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года. todaykhv.ru