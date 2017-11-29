Информация городской диспетчерской службы на 29 ноября 2017 года

В Хабаровске 29 ноября из-за порыва стояка горячей воды нет в доме по адресу ул. Запарина, 90а. Отключения отопления и холодной воды нет. В городе не работает 39 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 100 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 33 машины. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами. Так, на дороги было высыпано 550, 3 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 44 ДТП, зафиксированы 5 возгораний, на пульт «03» поступили 730 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 686 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 573 автобуса. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.