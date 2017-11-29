Похолодание ждёт Хабаровский край с середины недели

В Хабаровском крае уже в середине недели тепло снова сменится холодом. Как пояснили синоптики, на данный момент регион пока что находится во власти теплого циклона.

Похолодание ожидается уже в среду, 29 ноября, когда теплый циклон покинет территорию края.

- С 29 ноября в Хабаровском крае погода установится преимущественно без осадков, - продолжает Галина Брынцева. - Начнется постепенное понижение температур. Сначала температурный фон ночью будет в пределах 12-18 градусов мороза в южных и центральных районах края, и до 21-26 градусов мороза в северных районах. Дневные температуры 11-17 градусов мороза. С 30 ноября и до конца недели будет постепенно холодать. Температурный фон установится до 23-28 ночью и 15-20 градусов днем. Ветер будет дуть западный и юго-западный 6-11 метров в секунду.

В конце недели температура в регионе вновь будет ниже нормы на 5-7 градусов. Как отмечают синоптики, такие холода характеры для конца декабря. todaykhv.ru