Оперативная информация на 29 ноября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск снег западный 12-17 м/с от -14ºС до -16ºС от -13ºС до -55ºС Южные районы снег западный 13-18 м/с от -11ºС до -16ºС от -10ºС до -15ºС Центральные районы снег западный 7-17 м/с от -5ºС до -23ºС от -4ºС до -20ºС Северные районы снег северо-западный 7-17 м/с от -14ºС до -27ºС от -8ºС до -25ºС

28.11.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 71 ед. техники; в г. Хабаровске 2627 чел. 140 ед. тех., вывезено 826 м3 снега, посыпано ПСС 64,35 т.

Согласно предписанию КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог», с 01.00 29.11.2017г. в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодороге г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и п.Лидога-п.Ванино.

Для обеспечения выполнения данного предписания по ограничению движения выставлено 3 поста ГИБДД в составе 6 чел. 3 ед. техники. Для обеспечения безопасности на дорогах краевого значения имеется 11 пунктов обогрева, вместимостью 559 чел.

На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с крушением самолёта Л-410 в п.Нелькан Аяно-Майского МР. Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств». На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6 млн 400 тыс. рублей (выплачено 5 млн 400 тыс. рублей). На организацию захоронения погибших - 480 тыс. рублей.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112