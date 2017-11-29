Жители Хабаровского края смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

Ежегодная Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом стартовала сегодня в Хабаровском крае. До конца недели все жители городов и районов региона могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в учреждениях здравоохранения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В краевой столице дополнительно будут организованы специализированные точки, в которых все желающие смогут сдать бесплатный экспресс-тест слюны на наличие вируса, получить консультации от специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и принять участие в социологическом опросе.

Проверить свой ВИЧ-статус можно будет 1 декабря с 12.00 до 19.00 в торговом центре «Магазины Радости» (ул. Ким Ю Чена, 44) и 2 декабря с 12.00 до 18.00 - в здании автовокзала (ул. Воронежская, 19). Все интересующие вопросы о ВИЧ-инфекции также можно задать по телефону горячей линии 8 (4212) 470 – 335.

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории России, а также повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения заболевания в подростковой и молодежной среде.

По данным министерства здравоохранения края, на сегодняшний день в регионе проживают 2388 человек, зараженных вирусом иммунодефицита человека, что составляет 0,2 % от всего населения края. По статистике, рост заболевания зафиксирован у мужчин в возрасте 30 - 49 лет и у женщин от 25 до 35 лет. Чаще всего - в 77 % случаев заболевание передается половым путем. Наркотическим способом заражается порядка 23,3 % людей. От матери к ребенку ВИЧ передается в 0,7 % от общего числа заболевших. При этом количество ВИЧ-положительных граждан в Хабаровском крае за восемь месяцев 2017 года снизилось на 15%.