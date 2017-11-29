Трассы Хабаровск-Комсомольск и Лидога-Ванино закрыты для проезда автобусов

Минувшей ночью в Хабаровский край пришел очередной снежный циклон. Обильные осадки выпали в центральных, а также почти во всех северных районах региона. Во многих местах снег сопровождался метелью с порывами ветра до 17 м/с. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В результате снегопада значительно ухудшились условия проезда по трассам Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино. КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» приняло решение временно ограничить движение пассажирских автобусов по этим автомагистралям. Запрет вступил в силу с 29 ноября и будет действовать до специального распоряжения. На дорогах выставлено три поста ГИБДД.

Как уточнили в Дежурно-диспетчерской службе Правительства края, также с сегодняшнего дня может быть закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В настоящее время в акватории моря наблюдается волнение. Решение о приостановке переправы будет принято к 14.30 по местному времени.

«В настоящее время на расчистке краевых междугородних автодорог работает 92 единицы техники. В Хабаровске, по плану, автотрассы будет убирать 75 единиц. По информации синоптиков, снег в Хабаровском крае может идти до конца дня. С 30 ноября в регионе установится ясная погода», - сообщили в ДДС края.