Хабаровск награждены за значительный рывок в повышении качества жизни населения

В рамках IV Международного форума «Что день грядущий нам готовит?» состоялось торжественное награждение лауреатов Премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни.

Города Уфа и Хабаровск были награждены за значительный рывок в повышении качества жизни населения в связи с тем, что эти города продемонстрировали весьма существенный рост показателей качества жизни населения по сравнению с предыдущим годом. Особо отмечены результаты Хабаровска, где рейтинг качества жизни населения вырос на 15 баллов в течение года – и это повышение достигнуто в условиях Дальнего Востока, где прогресс достигается намного большими усилиями, нежели в Центральной России.

Премия была учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов к улучшению качества жизни населения.

Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и качестве жизни в городах (в число тем исследования вошли оценки качества медицинского обслуживания, состояния дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, оценка работы городских властей и миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни). todaykhv.ru