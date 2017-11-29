План основных мероприятий города Хабаровска на 30 ноября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 ноября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 ноября

Выступление мэра города с ежегодным инвестиционным посланием на совместном заседании инвестиционного совета администрации города, городского совета по предпринимательству при мэре города, депутатов Хабаровской городской Думы. Конференц-зал, городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00.

Мэрия. Заседание координационного совета и собрание Объединения работодателей города Хабаровска по вопросам: «Об организации работы по внедрению и функционированию основных элементов Национальной системы профессиональных квалификаций», «О подготовке и переподготовке кадров для экономики города». Малый зал №1. 16.30. Информация по тел. 41-97-84. Кныш Анатолий Валентинович.

Центральный район. Соревнования среди инвалидов-спортсменов по шахматам «Возьми свою высоту». Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Я все смогу». Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2-4. 15.00. Информация по тел. 27-20-25.

Краснофлотский район. Районный фестиваль спорта для инвалидов в рамках городской целевой программы «Доступная среда». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.